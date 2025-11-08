На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России разработали программу оценки риска последствий химиотерапии

ПНИПУ: разработана программа оценки риска повреждений мозга после химиотерапии
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Пермского Политеха совместно с коллегами из Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера создали первую в России программу, которая позволяет оценить риск возникновения повреждений головного мозга у пациентов, проходящих химиотерапию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Химиотерапия остается одним из самых эффективных методов лечения рака, однако ее токсическое воздействие нередко приводит к серьезным побочным эффектам, включая когнитивные и инсомнические расстройства — нарушения памяти, концентрации внимания и сна. Эти осложнения долгое время считались второстепенными, хотя именно они во многом определяют качество жизни и способность организма к восстановлению после лечения.

«Мы впервые количественно оценили влияние курсов химиотерапии на нервную систему. Чем больше циклов лечения проходил пациент, тем сильнее проявлялись когнитивные и инсомнические нарушения. Особенно выраженные симптомы отмечались после 20 курсов», — рассказал Владислав Никитин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского Политеха.

В исследовании приняли участие женщины с раком молочной железы в возрасте от 37 до 58 лет. Их распределили на три группы в зависимости от количества пройденных курсов химиотерапии — до 10, от 10 до 19 и более 20. Участницы проходили нейропсихологические тесты и оценивали качество сна по международным шкалам ISI и MMSE.

Результаты показали: у пациенток с большим количеством курсов лечения чаще встречались бессонница, тревожность и снижение памяти. Нарушения сна напрямую коррелировали с ухудшением когнитивных функций — от трудностей с концентрацией до «провалов» в памяти.

На основании этих данных ученые создали компьютерную программу оценки риска постхимиотерапевтической энцефалопатии. Врач вводит в систему возраст пациента, количество курсов химиотерапии и наличие сопутствующих заболеваний. Алгоритм автоматически рассчитывает риск неврологических осложнений — низкий, средний или высокий.

«Программа станет удобным инструментом для онкологов и неврологов. Она помогает заранее выявить пациентов группы риска и скорректировать тактику лечения, чтобы предотвратить тяжелые последствия для мозга», — отметил Анатолий Баландин, доцент кафедры анатомии ПГМУ, доктор медицинских наук.

Ранее в России завершились доклинические испытания первого препарата против рака груди.

