На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, когда химиотераия рака опасна для сердца

NatCom: два маркера крови помогут предсказать вред химиотерапии для сердца
true
true
true
close
Shutterstock

У людей с повышенным уровнем соединений инозина и гипоксантина в крови повышается риск опасного повреждения сердца при химиотерапии рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Альберты. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Кардиотоксичность — одно из самых опасных осложнений противоракового лечения. Некоторые химиотерапевтические препараты, уничтожая опухолевые клетки, одновременно повреждают сердце, что может привести к сердечной недостаточности и вынужденной остановке терапии.

«Наша цель — разработать анализ крови, который позволит заранее определить, у кого есть повышенный риск кардиотоксичности, и выбрать более безопасное лечение», — пояснил руководитель исследования Гопинатх Сутендра.

Команда изучила образцы крови 22 пациентов с раком молочной железы, участвовавших в клиническом исследовании MANTICORE. Оно было посвящено побочным эффектам антрациклинов и таксанов — двух классов химиопрепаратов, часто вызывающих сердечные осложнения. Сравнение анализов до, во время и после лечения показало, что у пациентов с повышенным уровнем инозина и гипоксантина чаще наблюдались признаки повреждения сердца.

Чтобы понять, почему эти соединения связаны с кардиотоксичностью, ученые провели эксперименты на животных. Они выяснили, что опухоль выделяет сигнальные молекулы, повышающие концентрацию инозина и гипоксантина в крови. Эти вещества воздействуют на сердечную мышцу, ослабляя защиту клеток: ДНК становится менее стабильной и уязвимой для токсического действия химиопрепаратов.

Сейчас команда Сутендры работает над созданием препарата, способного блокировать синтез инозина и гипоксантина. Такой подход может одновременно защитить сердце и замедлить развитие рака.

Ранее был найден способ повысить эффективность лечения твердых раковых опухолей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами