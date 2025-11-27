Защита обжалует пожизненный приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из подсудимых Алексея Дубровина.

Суд признал восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту виновными. Среди них Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Тер-Саакян. Им инкриминировали не только сам теракт, но и незаконное приобретение и перевозку взрывных устройств. Ромну Соломко и Артура Тер-Саакяна также обвинили в контрабанде взрывчатых веществ. Все восемь подсудимых получили пожизненные сроки, не признав своей вины.

«Обжалуем», — ответил Дубровин на соответствующий вопрос журналиста.

До этого стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону взыскал с фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году около 7 миллиардов рублей.

Ранее следователи установили все подробности теракта на Крымском мосту.