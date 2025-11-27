На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа сумма, взысканная с фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году

С фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году взыскали 7 млрд
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону взыскал с фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году около 7 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«По искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых в солидарном порядке судом взыскано более 7 миллиардов рублей», — сказал пресс-секретарь суда.

Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Их обвинили в теракте и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну дополнительно вменили контрабанду взрывчатки.

Суд приговорил их всех к пожизненному лишению свободы. В ходе заседания подсудимые свою вину не признали. По данным следствия, первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и другие лица создали группу для теракта на Керченском мосту в 2022 году. В группу вошли упомянутые граждане и другие люди. Малюк организовал изготовление взрывного устройства на Украине. Его замаскировали под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Ранее следователи установили все подробности теракта на Крымском мосту.

