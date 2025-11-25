«Полный чекап и ЗОЖ»: врач призвал готовиться к беременности за полгода

Готовиться к беременности следует за три-шесть месяцев до зачатия. В том числе обоим родителям важно проверить свое здоровье, сдать анализы, пройти полный чекап и при необходимости вылечить обнаруженные заболевания. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.

«Начинаем, конечно, с общего осмотра у семейного врача, оцениваем состояние здоровья, измеряем вес, артериальное давление, определяем индекс массы тела, делаем ЭКГ и назначаем анализы, — перечислил специалист. — Затем женщину направляют к врачу-гинекологу, а партнеру желательно посетить уролога-андролога и сдать спермограмму».

Будущая мама должна сдать кровь не только на общий анализ и биохимию, но также на гормоны, включая эстроген, прогестерон, ТТГ. Кроме того, важно исключить у нее дефицит витамина D, железа, фолиевой кислоты, витаминов группы В, проверить уровень глюкозы. Также Еделев посоветовал сдать кровь на свертываемость, чтобы оценить возможные риски тромбозов и кровотечений в период беременности.

Традиционно подготовка включает в себя проверку на гепатиты, сифилис и ВИЧ-инфекцию, добавил врач. Он также посоветовал сдать анализ на TORCH-инфекции, которые могут навредить плоду во время беременности. В том числе эти инфекции создают риск развития внутриутробных пороков, гипоксии и прочих осложнений, предупредил специалист. Кроме того, надо сдать анализ мочи на оценку функции почек и функции почек и мочевыводящих путей.

Вместе с тем гинеколог назначает женщине дополнительные обследования, включая УЗИ органов малого таза, мазок на флору и ПАП-тест. Кроме того, обязательным является визит к стоматологу, подчеркнул Еделев. Он также призвал в период подготовки к беременности придерживаться здорового образа жизни, подчеркнув, что это важно для обоих родителей. В том числе следует правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек.

«Увеличьте потребление свежих овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса, рыбы, молочных продуктов. Исключите или сведите к минимуму фаст-фуд, полуфабрикаты, сладкие газировки», — заключил врач.

