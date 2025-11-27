На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фитнес-эксперт раскрыла, как молодежь изменила индустрию

Специалист Силина: молодежь изменила фитнес-индустрию
Lobachad/Shutterstock/FOTODOM

Современная молодежь изменила стиль занятий спортом, зумеры не привязываются к одному фитнес-клубу, комбинируют стретчинг с пилатесом и кардио, а также предпочитают заниматься рядом с домом. Об этом НСН рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По ее словам, молодая аудитория в возрасте до 25 лет обеспечивает значительный прирост посещаемости фитнес-объектов. Молодые люди тренируются из принципа «здоровье как стиль жизни». Обычно они отдают предпочтению помесячным тарифам и комбинируют разные форматы тренировок.

«Что касается фитнес-трендов, то среди молодых клиентов отчетливо растет интерес к функциональным тренировкам, групповой активности и мягким форматам — йоге, стретчингу, пилатесу. Но говорить о том, что зумеры массово уходят от силовой подготовки, было бы неверно», — сказала Силина.

Директор по маркетингу Spirit Fitness Елизавета Мартиросова до этого рассказала «Газете.Ru», как поколение Z — люди, родившиеся в промежутке с 1997 по 2012 год, — меняют взгляд на индустрию фитнеса. Специалист отметила, что молодые люди теперь выбирают «гибкость вместо долгосрочных обязательств». По ее словам, поколения Y и Z рассматривают фитнес не как отдельное занятие, а как элемент комплексного подхода к себе

Ранее фитнес-тренер развеяла мифы о пользе бега и зарядки по утрам.

