На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о вреде растительных масел для здоровья

Специалист Леонова: растительные масла могут навредить здоровью
true
true
true
close
Freepik.com

Растительные масла проходят процесс экстракции, который включает в себя нагревание до высоких температур, что делает их опасными для здоровья. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт в области здорового питания Галина Леонова.

Она отметила, что человеческий мозг на 60% состоит из жира, а клеточные мембраны — из потребляемых масел, поэтому качество последних влияет на здоровье клеток и общую физическую форму.

«Масло — это топливо, и для здорового тела вам нужно лучшее», — подчеркнула Леонова.

Эксперт выделила четыре типа жиров: насыщенные жиры (животного происхождения и из тропических масел), мононенасыщенные жиры (оливковое масло), полиненасыщенные жиры (омега-3 и омега-6) и трансжиры (маргарин и прочие масла с высокой степенью переработки). Наиболее стабильной формой считаются насыщенные жиры, заключила она.

Ученые из Бразилии до этого обнаружили, что добавление оливкового масла первого отжима (extra virgin) в рацион крыс с ожирением помогло предотвратить воспаление в гипоталамусе — области мозга, регулирующей чувство голода и обмен веществ. Кроме того, животные меньше набирали вес и демонстрировали улучшение метаболических показателей.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало подсолнечное масло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами