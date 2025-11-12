Россиян предупредили о вреде растительных масел для здоровья

Растительные масла проходят процесс экстракции, который включает в себя нагревание до высоких температур, что делает их опасными для здоровья. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт в области здорового питания Галина Леонова.

Она отметила, что человеческий мозг на 60% состоит из жира, а клеточные мембраны — из потребляемых масел, поэтому качество последних влияет на здоровье клеток и общую физическую форму.

«Масло — это топливо, и для здорового тела вам нужно лучшее», — подчеркнула Леонова.

Эксперт выделила четыре типа жиров: насыщенные жиры (животного происхождения и из тропических масел), мононенасыщенные жиры (оливковое масло), полиненасыщенные жиры (омега-3 и омега-6) и трансжиры (маргарин и прочие масла с высокой степенью переработки). Наиболее стабильной формой считаются насыщенные жиры, заключила она.

Ученые из Бразилии до этого обнаружили, что добавление оливкового масла первого отжима (extra virgin) в рацион крыс с ожирением помогло предотвратить воспаление в гипоталамусе — области мозга, регулирующей чувство голода и обмен веществ. Кроме того, животные меньше набирали вес и демонстрировали улучшение метаболических показателей.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало подсолнечное масло.