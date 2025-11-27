На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РСТ предсказали проблемы Черногории из-за оттока российских туристов

РСТ: Черногория лишится до 30% туристов из РФ из-за отмены безвиза
close
Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Отмена безвизового режима Черногорией приведет к резкому снижению турпотока из России. Причем туротрасль приносит стране около 26% ВВП, поэтому любые ограничения в этой сфере значительно сократят бюджет. Решение об отмене безвиза Подгорица приняла из-за давления ЕС, объяснил 360.ru эксперт РСТ, гендиректор компании VCP Trave Михаил Абасов.

Черногория для российских туристов в течение долгого времени была особым направлением из-за культурной близости, схожести языков и гостеприимства, отметил специалист. При этом россиян привлекала также низкая стоимость жизни, включая аренду, еду, услуги. Так, например, квартира у моря в среднем обходится в 450 евро в месяц, а полноценный обед в ресторане будет не дороже 15 евро. На этом фоне ежегодно страну посещали порядка 230 тыс. граждан России, чьи деньги приносили большие доходы бюджету страны, отметил Абасов.

«Неудивительно, что решение о визовом режиме старались оттягивать как можно дальше: туризм обеспечивает около 26% ВВП страны и любые ограничения неминуемо вели бы к сокращению потока гостей и доходов сектора. Однако на фоне этих идиллических отношений нависла суровая политическая реальность», — добавил эксперт.

Черногория хочет вступить в ЕС к 2028 году. Более того, ЕС пригрозил государству сокращением выплат из Фонда реформ и роста на 383,5 млн евро, продавив таким образом решение об отмене безвиза для россиян, пояснил специалист. По его словам, уже сейчас прогнозируется отток 20-30% российских туристов сразу после отмены безвиза.

С тем, что визовые ограничения сильно отразятся на турпотоке, согласились в пресс-службе компании «Слетать.ру». Плюс к этому добавляются другие сложности – в частности, отсутствие прямых авиарейсов и лишние затраты на транзитные перелеты. Все это отпугнет туристов, которые раньше часто выбирали отдых в Черногории, подчеркнули в компании.

Напомним, 21 ноября премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил о том, что в стране в кратчайшие сроки будут введены визовые ограничения для россиян, правила будут изменены в соответствии с политикой ЕС. По словам Спайича, страна по-прежнему ориентируется на туризм и пытается привлечь как можно больше отдыхающих из разных уголков мира, но это не является поводом для изменения визового режима.

Ранее в АТОР спрогнозировали потерю Черногорией конкурентного преимущества для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами