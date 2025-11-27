В РСТ предсказали проблемы Черногории из-за оттока российских туристов

Отмена безвизового режима Черногорией приведет к резкому снижению турпотока из России. Причем туротрасль приносит стране около 26% ВВП, поэтому любые ограничения в этой сфере значительно сократят бюджет. Решение об отмене безвиза Подгорица приняла из-за давления ЕС, объяснил 360.ru эксперт РСТ, гендиректор компании VCP Trave Михаил Абасов.

Черногория для российских туристов в течение долгого времени была особым направлением из-за культурной близости, схожести языков и гостеприимства, отметил специалист. При этом россиян привлекала также низкая стоимость жизни, включая аренду, еду, услуги. Так, например, квартира у моря в среднем обходится в 450 евро в месяц, а полноценный обед в ресторане будет не дороже 15 евро. На этом фоне ежегодно страну посещали порядка 230 тыс. граждан России, чьи деньги приносили большие доходы бюджету страны, отметил Абасов.

«Неудивительно, что решение о визовом режиме старались оттягивать как можно дальше: туризм обеспечивает около 26% ВВП страны и любые ограничения неминуемо вели бы к сокращению потока гостей и доходов сектора. Однако на фоне этих идиллических отношений нависла суровая политическая реальность», — добавил эксперт.

Черногория хочет вступить в ЕС к 2028 году. Более того, ЕС пригрозил государству сокращением выплат из Фонда реформ и роста на 383,5 млн евро, продавив таким образом решение об отмене безвиза для россиян, пояснил специалист. По его словам, уже сейчас прогнозируется отток 20-30% российских туристов сразу после отмены безвиза.

С тем, что визовые ограничения сильно отразятся на турпотоке, согласились в пресс-службе компании «Слетать.ру». Плюс к этому добавляются другие сложности – в частности, отсутствие прямых авиарейсов и лишние затраты на транзитные перелеты. Все это отпугнет туристов, которые раньше часто выбирали отдых в Черногории, подчеркнули в компании.

Напомним, 21 ноября премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил о том, что в стране в кратчайшие сроки будут введены визовые ограничения для россиян, правила будут изменены в соответствии с политикой ЕС. По словам Спайича, страна по-прежнему ориентируется на туризм и пытается привлечь как можно больше отдыхающих из разных уголков мира, но это не является поводом для изменения визового режима.

Ранее в АТОР спрогнозировали потерю Черногорией конкурентного преимущества для россиян.