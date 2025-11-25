На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В АТОР спрогнозировали потерю Черногорией конкурентного преимущества для россиян

АТОР: Черногория потеряет конкурентное преимущество для россиян из-за виз
close
Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Черногория может потерять конкурентное преимущество для российских туристов после введения виз. Об этом РИА Новости заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, сейчас популярность Черногории среди россиян чуть выше, чем у остальных европейских стран. Вице-президент уточнил, что это связано с безвизовым фактором.

«Логистика и неконкурентная цена за счет логистики с прямыми перелетами туда, куда у нас есть в сравнении — соответственно, оно умеренно популярное, но уже тех объемов с учетом уже введения теперь виз в Черногорию, которые у нее были до 2019 года, она уже никогда не получит», — сказал вице-президент АТОР.

Мурадян добавил, что сейчас нет паники из-за введения визового режима. В следующем году туристический сезон для российских туристов пройдет с мая по сентябрь, отметил вице-президент.

Несколькими часами ранее посольстве Черногории в Москве сообщили, что страна введет визы для граждан России в третьем квартале 2026 года. По данным диппредставительства, такое решение было принято властями в соответствии с обязательствами, взятыми на пути к членству в ЕС.

Ранее стало известно, когда Черногория может вступить в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами