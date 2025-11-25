В АТОР спрогнозировали потерю Черногорией конкурентного преимущества для россиян

Черногория может потерять конкурентное преимущество для российских туристов после введения виз. Об этом РИА Новости заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, сейчас популярность Черногории среди россиян чуть выше, чем у остальных европейских стран. Вице-президент уточнил, что это связано с безвизовым фактором.

«Логистика и неконкурентная цена за счет логистики с прямыми перелетами туда, куда у нас есть в сравнении — соответственно, оно умеренно популярное, но уже тех объемов с учетом уже введения теперь виз в Черногорию, которые у нее были до 2019 года, она уже никогда не получит», — сказал вице-президент АТОР.

Мурадян добавил, что сейчас нет паники из-за введения визового режима. В следующем году туристический сезон для российских туристов пройдет с мая по сентябрь, отметил вице-президент.

Несколькими часами ранее посольстве Черногории в Москве сообщили, что страна введет визы для граждан России в третьем квартале 2026 года. По данным диппредставительства, такое решение было принято властями в соответствии с обязательствами, взятыми на пути к членству в ЕС.

