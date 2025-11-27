Врач раскрыл, что полезне — рис или гречка

Рис и гречневая крупа значительно различаются по своему составу. С точки зрения общего здоровья — гречка предпочтительнее, поскольку богата белком, клетчаткой и антиоксидантами. Однако при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта выбор зависит от клинической картины. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

К примеру, при диарее, обострении язвенной болезни и гастрите с эрозиями — предпочтителен белый рис, а при запорах, дисбактериозе и анемии — гречка, отметил специалист.

«Не существует универсального ответа «что полезнее» — все зависит от состояния здоровья, целей питания и индивидуальных особенностей ЖКТ. В рационе здорового человека обе крупы имеют право на существование, но гречка обладает более выраженным профилактическим потенциалом», — сказал Белоусов.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого рассказала о пользе онегири (блюдо японской кухни из круглого риса, нори и начинок). В его составе, по словам эксперта, есть продукты с содержанием пробиотиков и йода, полезных для здоровья кишечника.

Водоросли в составе онигири являются источником йода и пищевых волокон. Кроме того, начинка блюда — морепродукты, которые также обладают полезными для организма свойствами, сообщила Соломатина.

