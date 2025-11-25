На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о пользе онигири

Диетолог Соломатина: в онигири содержатся пробиотики и йод
true
true
true
close
Chzu/Shutterstock/FOTODOM

В составе онигири есть продукты с содержанием пробиотиков и йода, полезных для здоровья кишечника. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист рассказала, что основу онигири составляет холодный круглый рис, нори и различные начинки.

«Рис очищен и не содержит оболочки, если бы он был в горячем виде, то резко повышал бы уровень глюкозы в крови. Холодный рис служит пробиотиком для наших полезных бактерий, а от состояния нашего кишечника зависит очень многое», — объяснила диетолог.

По ее словам, водоросли в составе онигири являются источником йода и пищевых волокон. Кроме того, начинка блюда — морепродукты, которые также обладают полезными для организма свойствами, добавила Соломатина.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что спрос на японские онигири в России за год вырос примерно на 30%. Рост популярности объясняют сочетанием вкуса и удобства: онигири стали для многих недорогим и сытным вариантом «перекуса на ходу».

Ранее врач рассказала, какие перекусы не навредят фигуре при сидячей работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами