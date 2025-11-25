Россиянам рассказали о пользе онигири

В составе онигири есть продукты с содержанием пробиотиков и йода, полезных для здоровья кишечника. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист рассказала, что основу онигири составляет холодный круглый рис, нори и различные начинки.

«Рис очищен и не содержит оболочки, если бы он был в горячем виде, то резко повышал бы уровень глюкозы в крови. Холодный рис служит пробиотиком для наших полезных бактерий, а от состояния нашего кишечника зависит очень многое», — объяснила диетолог.

По ее словам, водоросли в составе онигири являются источником йода и пищевых волокон. Кроме того, начинка блюда — морепродукты, которые также обладают полезными для организма свойствами, добавила Соломатина.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что спрос на японские онигири в России за год вырос примерно на 30%. Рост популярности объясняют сочетанием вкуса и удобства: онигири стали для многих недорогим и сытным вариантом «перекуса на ходу».

