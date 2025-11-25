На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, какой день станет одним из самых теплых на этой неделе

Синоптик Ильин: четверг станет одним из самых теплых дней на этой неделе
true
true
true
close
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Четверг, 27 ноября, станет самым теплым днем в Москве на этой неделе, температура воздуха будет находиться в пределах +5…+7°С. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в этот день возможны слабые дожди, ночью температура составит порядка +2…+4°С. В период со вторника по четверг, с 25 по 27 ноября, ветер в столице будет преимущественно южных направлений с силой до 4-7 м/c.

«В пятницу [, 28 ноября] ветер повернет на западный, сохранится в пределах 3-8 м/с. И в пятницу похолодает. Ночью местами будет подмораживать -1…-2°С, а дневная температура составит порядка -1…+3°С», — добавил Ильин.

Утром к концу рабочей недели возможны отдельные очаги гололедицы.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в среду, 26 ноября, в Москве и Московской области закончится дождь и начнется понижение температуры. По его словам, на текущей неделе ожидаются мокрый снег и ледяной дождь. Он добавил, что резкая перемена температур будет длиться довольно продолжительное время.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать сильных снегопадов в декабре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами