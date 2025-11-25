Зумеры кардинально изменили взгляд на фитнес-индустрию

Директор по маркетингу Spirit Fitness Елизавета Мартиросова рассказала «Газете.Ru», как поколение Z — люди, родившиеся в промежутке с 1997 по 2012 год, — меняют взгляд на индустрию фитнеса.

Специалист отметила, что молодые люди теперь выбирают «гибкость вместо долгосрочных обязательств». Директор по маркетингу опиралась на внутреннее исследование, проведенное в октябре 2025 года среди 389 клиентов.

«Покупатель больше не готов «замораживать» деньги на год вперед. Он выбирает возможность быстро менять локацию, формат занятий и интенсивность тренировок.

Респонденты, относящиеся к поколению Z (до 25 лет) отдают предпочтение месячному абонементу (91%), и всего 7% готовы платить сразу за годовой абонемент», — отметила Мартиросова.

Любители спорта из более старших поколений поддержали тенденцию зумеров, хотя и не так активно.

«Поколение Y (25-40 лет) также настроены на покупку месячного абонемента в 80% случаев, однако за год готовы заплатить в два раза больше по сравнению с предыдущим поколением — почти 16%.

Подобная тенденция наблюдается и у поколения X (41-55 лет): почти 23% опрошенных выбирают годовой абонемент, тогда как 70% рассчитывают на ежемесячную оплату», — сказала Мартиросова.

Несмотря на то, что клиенты не готовы покупать годовой абонемент и стремятся более гибко планировать свои расходы, исследование показало, что более 60% опрошенных регулярно тратят деньги на дополнительные услуги.

«Поколения Y и Z рассматривают фитнес не как отдельное занятие, а как элемент комплексного подхода к себе.

Им важно, чтобы все — от утреннего матча-латте до вечерней йоги — работало на их физическое и эмоциональное состояние», — отметила Мартиросова.

60% любителей спорта выбирают дополнительно оплатить специальное питание (суперфуд, органик, протеин), 17% — массаж и сауну, 17% — медицину (чекапы), 6% — технологии и экипировку.

