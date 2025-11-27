На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам дали советы, как составить здоровое меню для всей семьи

Технолог Старова посоветовала добавить в рацион сезонные овощи
true
true
true
close
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Один из самых простых и эффективных способов сделать рацион здоровым — добавить в него больше овощей. Это поможет получать необходимые витамины и чувствовать себя лучше. Такой совет в беседе с РИАМО дала главный технолог «Пиканты» Светлана Старова.

В первую очередь стоит обратить внимание на сезонные продукты, отметила эксперт. Летом и осенью лучше отдавать предпочтение свежим овощам, а зимой и весной — консервированным, качество и питательная ценность которых при правильном хранении и закатке сохраняются на высоком уровне.

«Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, салат ромэн и руккола, богаты как клетчаткой, так и железом, кальцием и даже фолиевой кислотой. Кабачки являются источником витаминов группы В, а зеленый горошек содержит весомое количество растительного белка», — отметила Старова.

Она добавила, что питательность овощей зависит и от способа кулинарной обработки. Тушение, приготовление на пару и запекание позволяют сохранить больше витаминов в отличие от варки.

Агроном, менеджер по проектам производителя субстратов из каменной ваты для выращивания овощных и цветочных культур (бизнес-подразделение РОКВУЛ) «Гродан» Алексей Куренин до этого объяснил, как по косвенным признакам распознать наличие нитратов в овощах.

На это, по его словам, могут указывать: слишком крупный размер, бледный или необычно темный цвет плода и листьев, отсутствие характерного аромата, слишком мягкая консистенция, быстрое гниение при хранении.

Ранее россиянам рассказали, как правильно хранить помидоры после покупки.

