Россиянам рассказали, как правильно хранить помидоры после покупки

Чтобы помидоры сохраняли вкус и текстуру, их не стоит хранить в холодильнике. Низкие температуры подходят только для уже нарезанных томатов. Об этом в интервью РИАМО предупредила главный технолог «Пиканты» Светлана Старова.

«Целые томаты лучше хранить при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Если томаты еще не дозрели, их можно оставить на подоконнике — за несколько дней они станут ярче и вкуснее», — сказала эксперт.

Сохранить вкус и полезные свойства помидоров, по ее словам, можно и при длительном хранении (до нескольких месяцев). В данном случае важны хорошая вентиляция, отсутствие прямых солнечных лучей, а также температурный режим от 10 до 21°C.

Нутрициолог Екатерина Гузман до этого говорила, что томатный сок благодаря ликопину уменьшает воспаления и отечность, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у мужчин старше 40 лет.

