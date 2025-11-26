На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как определить наличие нитратов в овощах

Агроном Куренин: бледный цвет плода может указывать на наличие в нем нитратов
Shutterstock

Агроном, менеджер по проектам производителя субстратов из каменной ваты для выращивания овощных и цветочных культур (бизнес-подразделение РОКВУЛ) «Гродан» Алексей Куренин в беседе с РИАМО объяснил, как по косвенным признакам распознать наличие нитратов в овощах.

На это, по его словам, могут указывать: слишком крупный размер, бледный или необычно темный цвет плода и листьев, отсутствие характерного аромата, слишком мягкая консистенция, быстрое гниение при хранении.

«Важно отметить, что зимой на прилавках российских магазинов представлены в основном отечественные томаты и огурцы, выращенные в современных тепличных комплексах. Овощи производятся на экологичных субстратах из каменной ваты с соблюдением строгих стандартов», — сказал Куренин.

Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко до этого рассказала, как понять, что магазинное мясо и курица напичканы химией. Первое — неестественно яркий цвет. Куриная грудка должна быть бледно-розовая или даже немного серая, говядина — насыщенно-красная, свинина — светло-розовая. Второй важный признак — жидкость в упаковке, отметила специалист.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за нарушения в обращении с пестицидами.

