Мэр Сочи призвал жителей города не отправлять детей на учебу во время опасности БПЛА

Мэр Сочи Прошунин призвал жителей не отправлять детей в школы и сады из-за БПЛА

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале призвал не отправлять на занятия детей при беспилотной опасности 27 ноября, если они еще не ушли в школы или детские сады.

Угрозу атаки БПЛА объявили в Сочи 27 ноября в 8:09 по местному времени (совпадает с мск). Жителей города попросили держаться подальше от окон, а при нахождении на улице — укрыться в подвалах и на цокольных этажах зданий.

«Школы и детские сады принимают детей, во всех наших учреждениях обустроены безопасные места. Но если дети еще дома — не отправляйте их на занятия. Ожидайте отмены угрозы беспилотной атаки», — написал он.

Прошунин добавил, что если дети уже находятся рядом со школой или детсадом, им уже безопаснее войти туда.

В высших и средних специальных учебных учреждениях мэр призвал действовать также.

Кроме того, утром 27 ноября приостановил работу аэропорт Сочи. Временные меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.