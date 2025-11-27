На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Сочи призвал жителей города не отправлять детей на учебу во время опасности БПЛА

Мэр Сочи Прошунин призвал жителей не отправлять детей в школы и сады из-за БПЛА
Антон Вергун/РИА Новости

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале призвал не отправлять на занятия детей при беспилотной опасности 27 ноября, если они еще не ушли в школы или детские сады.

Угрозу атаки БПЛА объявили в Сочи 27 ноября в 8:09 по местному времени (совпадает с мск). Жителей города попросили держаться подальше от окон, а при нахождении на улице — укрыться в подвалах и на цокольных этажах зданий.

«Школы и детские сады принимают детей, во всех наших учреждениях обустроены безопасные места. Но если дети еще дома — не отправляйте их на занятия. Ожидайте отмены угрозы беспилотной атаки», — написал он.

Прошунин добавил, что если дети уже находятся рядом со школой или детсадом, им уже безопаснее войти туда.

В высших и средних специальных учебных учреждениях мэр призвал действовать также.

Кроме того, утром 27 ноября приостановил работу аэропорт Сочи. Временные меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.

