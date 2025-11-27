Россиян призвали не отдавать детей с зависимостями в частные рехабы

Нарколог Сараев: детей с зависимостями нужно вести к психиатру, а не в рехаб

В России сегодня негосударственные реабилитационные центры не имеют законного статуса и работают в серой зоне. Это в целом действенный институт помощи зависимым, но только в случае, если в них выстроена грамотная работа, нет нарушений, поэтому такие учреждения важно тщательно выбирать. Ребенка с зависимостью лучше не отдавать «непонятно кому», а отвести к врачу, посоветовал в беседе с 360.ru врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

Специалист отметил, что институт таких центров рекомендован стандартами оказания наркологической помощи. Он направлен на то, чтобы человек вовремя попадал в программу медико-социальной реабилитации зависимых. Но, однако, сегодня много рехабов работают без медицинской лицензии, без контроля со стороны органов. Информацию о них распространяют через соцсети, заманивают людей, нуждающихся в помощи – все строится по принципу маркетинга, пояснил врач.

По словам Сараева, россияне часто выбирают выбирать такие учреждения в погоне за анонимностью, отказываясь от официальных государственных организаций. Хотя сегодня, по его словам, в госучреждениях также можно лечиться анонимно.

Что касается громкого скандала с сетью подмосковных рехабов, где истязали подростков, то, по признанию нарколога, его эти сообщения ужаснули. Он призвал родителей проблемных детей начинать их лечение с обращения к врачу-психиатру, а не с подобных сомнительных учреждений.

«Идти и сразу же отдавать своего ребенка в чужие руки непонятно кому, непонятно зачем, даже если вам с ним сложно, не надо. Вы же любите своих детей. Зачем вы их отправляете в такие места, где они могут получать насилие и физическое, и моральное?» — задался вопросом нарколог.

Он подчеркнул, что нужно в первую очередь обратиться к психиатру-наркологу, который далее направит ребенка к психологу. Если врач не пошел, его всегда можно поменять. Есть масса государственных и негосударственных клиник, которые готовы помочь зависимым подросткам, заключил специалист.

Напомним, 25 ноября в Подмосковье накрыли сеть незаконных реабилитационных центров. Выяснилось, что в стенах заведений, где детей должны были лечить от зависимостей, над ними издевались. Один из подопечных попал в больницу с многочисленными травмами. Помимо избиений, сообщалось о действиях сексуального характера, к которым сотрудники принуждали детей в возрасте 13-15 лет. Всего в учреждении удерживали 24 подростка, один из которых находится в коме – у него отказали почки.

