Запойный просмотр сериалов оказался вреден для здоровья

Врачи выяснили, что запойный просмотр сериалов (бинджвотчинг) оказался вреден для здоровья. Об этом пишет издание Al Arabiya English.

Как рассказал эндокринолог Брайан Мтемерерва, часы непрерывного просмотра телевизора могут замедлить метаболизм, негативно повлиять на уровень сахара в крови, гормоны аппетита и циркадные ритмы.

«Когда вы сидите неподвижно в течение длительного времени, мышцы потребляют очень мало глюкозы . В результате уровень сахара в крови дольше остается высоким, обмен веществ замедляется, а эффективность сжигания жира снижается», — объяснил он.

Со временем такая привычка, отметил он, может привести к снижению чувствительности к инсулину.

