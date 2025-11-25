Стало известно, как фаза цикла влияет на метаболизм и аппетит у женщин

Метаболизм и аппетит женщин меняются в зависимости от фазы цикла. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

Так, в первой половине цикла, то есть в менструальную и фолликулярную фазы, метаболизм находится на минимальном уровне, а аппетит часто оказывается ниже обычного. В это время возрастает потребность в качественных питательных веществах — белках, витаминах и минералах, уточнила эксперт. По ее словам, они необходимы для созревания фолликула и подготовки эндометрия.

В овуляцию вместе с ростом уровня эстрогена повышается базальная температура тела и усиливается чувство голода. В это время женскому организму требуется больше энергии, поэтому у многих проявляется более выраженная тяга к более калорийной пище.

«Во время лютеиновой фазы, которая следует за овуляцией и часто ассоциируется с ПМС, температура тела остается повышенной, а уровни прогестерона, а также эстрогена и тестостерона выше, чем в первой половине цикла. Скорость метаболизма в этот период возрастает, и аппетит обычно становится более сильным», — отметила Молоствова.

Врач-гинеколог, маммолог, нутрициолог Елена Титова до этого говорила, что пересмотр рациона питания, в том числе отказ от соленых закусок, копченостей, газированных напитков и алкоголя, поможет облегчить проявления предменструального синдрома. По ее словам, эти продукты могут усилить головные боли, отеки и скачки сахара. Стоит также ограничить потребление сладостей и выпечки, особенно с глютеном, и не есть поздно вечером.

