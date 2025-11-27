Медиацентр в Сириусе эвакуируют на фоне беспилотной опасности

В медиацентре в Сириусе проводят эвакуацию в связи с беспилотной опасностью

В медиацентре в Сириусе, где в настоящий момент проходит деловая программа Конгресса молодых ученых, объявили эвакуацию на фоне беспилотной опасности в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на данный момент на федеральной территории Сириус работает сирена, участников мероприятия вывозят автобусами.

Конгресс молодых ученых – главное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. Участниками ежегодного конгресса ученых являются делегаты 63 государств, в числе которых представители ведущих российских и международных научных школ, научных и образовательных организаций, органов власти и бизнеса, индустриальные партнеры, победители конкурсов и получатели грантов, а также школьники и студенты.

По данным фонда Росконгресс, в этом году более семи тысяч человек принимает участие в V Конгрессе молодых ученых, который проходит с 26 по 28 ноября.

Ранее серия взрывов разбудила жителей Самарской области.