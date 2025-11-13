Стало известно, в какой стране многие россияне решили встретить 2026 год

В предстоящие новогодние праздники Китай войдет в пятерку наиболее популярных стран среди российских туристов. Такие прогнозы аналитики делают на основе количества бронирований – уже сегодня на начало января этот показатель вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом, сообщил RT директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

После введения безвиза спрос на поездки в Китай среди россиян подскочил в три раза, затем несколько выровнялся – на данный момент рост остается на уровне 2,7 раза, отметил эксперт. По его словам, впервые это направление попало в топ-5 самых популярных для путешествий на ноябрьские праздники.

«Вероятно, то же самое произойдет и с рейтингом поездок на новогодние праздники, — считает Козырев. — Уже сейчас, по данным наших аналитиков, доля Поднебесной на длинные январские выходные достигла 7%, а это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году в этот период».

На данный момент Поднебесная занимает пока шестое место среди самых популярных направлений для путешествий в новогодние праздники. Следом идет Вьетнам, куда на настоящий момент туры забронировали 5% туристов, а лидирует Таиланд – на него приходится уже 17% бронирований. Эта страна уже второй год становится самой популярной у россиян в конце декабря – начале января, отметил турэксперт. Также, по его словам, спрос растет на поездки во Вьетнам.

Что касается растущего спроса на поездки в Китай, то аналитики ожидают, что число бронирований продолжит расти. На это повлияет не только безвизовый режим, но также большое количество прямых авиарейсов, пояснил специалист. По его словам, раньше россияне в основном летали на Хайнань и в Пекин, а сегодня к ним добавились Шанхай и Гуанчжоу.

Цены при этом остаются относительно доступными и даже снижаются. Так, в сентябре-октябре отдых на Хайнане обошелся россиянам в среднем в 221 тыс. рублей за тур, тогда как раньше стоил не менее 248 тыс. рублей, привел пример Козырев. Поездка в Шанхай в среднем стоит 173 тыс. рублей, в Пекин – 184 тыс. рублей, в Гуанчжоу — 196 тыс. рублей, заключил специалист.

На днях стало известно, что количество туристических поездок россиян в Китай достигло максимума за последние 13 лет. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в третьем квартале 2025 года российские туристы совершили 383 тыс. поездок в Китай, что на 13% больше, чем во втором квартале этого года, и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года. В последний раз такой поток туристов из РФ был зафиксирован в КНР в третьем квартале 2012 года, когда страну посетили 407,6 тыс. граждан России.

