Большинство россиян планируют встретить 2026 год в путешествии

RT: число желающих встретить Новый год в путешествии за год выросло на 56%

Многие россияне хотят предстоящий Новый год встретить в путешествии – за год количество людей с такими планами выросло на 56%. Женщины в пути праздник отмечают чаще мужчин – 65% против 59%, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Туту».

Самыми популярными среди россиян направлениями для празднования Нового года стали Москва (13%), Петербург (8%), Адлер (6%), Казань (4%) и Краснодар (3%). В среднем отправиться в эти города жители планируют на один день.

Отмечается, что непосредственно в дороге отмечать праздник чаще всего предпочитают жители столицы (38%) и Петербурга (9%). Так, 19% опрошенных рассказали, что во время боя курантов они будут в самолете по дороге в Москву, еще 13% в это время будут лететь в Петербург, 6% — в Сочи.

Интересно, что на предстоящих праздниках Москву посетить планируют вдвое больше туристов-иностранцев, чем годом ранее. Большинство из них – граждане Беларуси, Казахстана, Израиля, Азербайджана и Турции, говорится в исследовании.

До этого аналитики выяснили, что в предстоящие новогодние праздники Китай войдет в пятерку наиболее популярных стран среди российских туристов. Уже сейчас доля Поднебесной на длинные январские выходные достигла 7%, а это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году в этот период, отмечают эксперты.

