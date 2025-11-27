Стало известно, когда начнет действовать закон о бесплатном профобразовании

Закон о бесплатном образовании для не сдавших ГИА будет действовать с 2026 года

Закон, согласно которому не сдавшие Государственную итоговую аттестацию (ГИА) девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии, будет действовать уже в 2026 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Уточняется, что список профессий будет утвержден после вступления в силу закона.

«Закон будет распространяться на девятиклассников, которые не сдадут ГИА в 2026 году», — отмечается в публикации.

В министерстве подчеркнули, что профессиональное обучение является отдельным уровнем образования, по итогам которого гражданину выдадут свидетельство о рабочей профессии с правом занимать определенные должности в соответствии с квалификацией. Такая категория не приравнивается к среднему специальному образованию.

Законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, внесли в Государственную думу 16 июля 2025 года.

22 сентября в Госдуме одобрили бесплатное профобучение для 9-классников, не сдавших ГИА.

