На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда начнет действовать закон о бесплатном профобразовании

Закон о бесплатном образовании для не сдавших ГИА будет действовать с 2026 года
true
true
true
close
Shutterstock

Закон, согласно которому не сдавшие Государственную итоговую аттестацию (ГИА) девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии, будет действовать уже в 2026 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Уточняется, что список профессий будет утвержден после вступления в силу закона.

«Закон будет распространяться на девятиклассников, которые не сдадут ГИА в 2026 году», — отмечается в публикации.

В министерстве подчеркнули, что профессиональное обучение является отдельным уровнем образования, по итогам которого гражданину выдадут свидетельство о рабочей профессии с правом занимать определенные должности в соответствии с квалификацией. Такая категория не приравнивается к среднему специальному образованию.

Законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, внесли в Государственную думу 16 июля 2025 года.

22 сентября в Госдуме одобрили бесплатное профобучение для 9-классников, не сдавших ГИА.

Ранее в Рособрнадзоре вступились за учителей в регионах из-за сумм выплат учителям на ГИА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами