На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько стоит украсить дом к Новому году

«Купер»: стоимость украшения дома к Новому году начинается от 2,5 тысячи рублей
true
true
true
close
StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Набор для украшения дома к Новому году, состоящий из игрушек, гирлянд, наклеек, свечей и искусственной елки, будет стоить от 2,5 тысячи рублей, а с живой елью — от 7,5 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса доставки «Купер».

В исследование вошли основные праздничные товары: искусственные и живые ели, елочные игрушки, гирлянды, декоративные наклейки для окон и свечи.

По данным аналитиков, сегодня россияне могут приобрести искусственное дерево от 1 590 рублей, а живое — от 5 тысяч рублей. При этом осенью 2025 года средний чек новогодней корзины составил 3 597 рублей, отметили в сервисе.

«В этом году россияне более ответственно подходят не только к украшению дома, но и к своим праздничным нарядам. На 12% чаще в покупках стала встречаться карнавальная атрибутика: новогодние колпаки (от 60 рублей), маскарадные очки (от 259 рублей), дудки-язычки (от 240 рублей)», — говорится в исследовании.

До этого арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова рассказала газете «Известия», что создать дома новогоднюю атмосферу в 2026 году помогут декоративные элементы из естественных материалов, украшенное пространство для отдыха и образ огненной лошади, которая является символом года и олицетворением энергии и свободы.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание грозит за украшение подъездов на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами