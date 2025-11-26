Россиянам рассказали, сколько стоит украсить дом к Новому году

Набор для украшения дома к Новому году, состоящий из игрушек, гирлянд, наклеек, свечей и искусственной елки, будет стоить от 2,5 тысячи рублей, а с живой елью — от 7,5 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса доставки «Купер».

В исследование вошли основные праздничные товары: искусственные и живые ели, елочные игрушки, гирлянды, декоративные наклейки для окон и свечи.

По данным аналитиков, сегодня россияне могут приобрести искусственное дерево от 1 590 рублей, а живое — от 5 тысяч рублей. При этом осенью 2025 года средний чек новогодней корзины составил 3 597 рублей, отметили в сервисе.

«В этом году россияне более ответственно подходят не только к украшению дома, но и к своим праздничным нарядам. На 12% чаще в покупках стала встречаться карнавальная атрибутика: новогодние колпаки (от 60 рублей), маскарадные очки (от 259 рублей), дудки-язычки (от 240 рублей)», — говорится в исследовании.

До этого арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова рассказала газете «Известия», что создать дома новогоднюю атмосферу в 2026 году помогут декоративные элементы из естественных материалов, украшенное пространство для отдыха и образ огненной лошади, которая является символом года и олицетворением энергии и свободы.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание грозит за украшение подъездов на Новый год.