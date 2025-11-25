Раскрыт секрет, как вернуться к тренировкам после долгого перерыва

Региональный руководитель тренажерного зала сети фитнес-клубов Spirit Fitness, тренер Надежда Ромащенко рассказала «Газете.Ru», как вернуться к тренировкам после длительного перерыва.
Шаг 1 — медицинская консультация.
«Перед началом любых занятий крайне желательно проконсультироваться с врачом (особенно если у вас есть хронические заболевания, были травмы или перерыв был очень долгим). Это поможет исключить возможные риски», — отметила Ромащенко.
Шаг 2 — правильный настрой и цели.
«Во-первых, забудьте о своих прошлых результатах. Ваше тело сейчас другое. Сравнивайте себя только с собой вчерашним.
Во-вторых, поставьте реалистичные цели. Не «вернуть форму за месяц», а «заниматься три раза в неделю по 20 минут и чувствовать себя лучше».
В-третьих, главный приоритет — не интенсивность, а регулярность. Лучше легкая, но постоянная тренировка, чем одна убийственная, после которой вы выбываете на неделю», — подчеркнула Ромащенко.
Шаг 3 — выбор типа нагрузки (с чего именно начать).
«Идеальный вариант для начала — это комбинация кардио и силовых упражнений в низком темпе», — отметила Ромащенко.
Тренер рассказала, какие именно упражнения стоит делать сразу после возвращения к тренировкам.
1. Кардио (аэробные тренировки) для восстановления выносливости.
Что делать: ходьба (в том числе скандинавская), медленный бег, велотренажер, эллипс, плавание.
Как часто: 2-3 раза в неделю.
Продолжительность: начните с 15-20 минут.
Интенсивность: такая, при которой вы можете спокойно поддерживать разговор («разговорный тест»).
2. Силовые тренировки для восстановления тонуса мышц и связок.
Что делать: тренировки с собственным весом или с очень легкими весами (гантели, эспандеры).
Базовые упражнения (исполняйте технически идеально):
- Приседания (у стены или без)
- Отжимания (с колен или от стены)
- Планка (начинайте с 10-15 секунд)
- Ягодичный мостик
- Тяга легкой гантели или эспандера в наклоне (для спины)
- Подъемы рук перед собой/в стороны с легкими гантелями
Как часто: 2 раза в неделю.
Как строить: 2-3 подхода по 10-15 повторений. Отдых между подходами 1-2 минуты.
Шаг 4: Ключевые принципы построения тренировок
- Обязательная разминка (5-10 минут): суставная гимнастика (вращения головой, плечами, тазом, коленями, голеностопом) и легкое кардио (марш на месте, бег на месте) чтобы разогреть тело и предотвратить травмы.
- Заминка и растяжка (5-10 минут): после тренировки обязательно выполните легкую статическую растяжку на основные группы мышц (ноги, спина, грудь, руки). Это поможет снизить крепатуру (боль в мышцах) и улучшить гибкость.
- Прислушивайтесь к своему телу.
«Хорошая» боль — это легкое жжение в мышцах во время выполнения последних повторов.
«Плохая» боль — острая, стреляющая, в суставах. Немедленно прекратите упражнение, если ее почувствовали.
Крепатура (DOMS): мышечная боль на следующий день или через день — это нормально. Если болят все мышцы, дайте себе дополнительный день отдыха. Не тренируйтесь через сильную боль. 4. Прогрессия нагрузок: начинайте увеличивать нагрузку, только когда поймете, что текущий уровень дается вам легко.
- Кардио: сначала увеличьте продолжительность (с 20 до 30 минут), потом уже интенсивность (скорость, сопротивление).
- Силовые: сначала увеличьте количество повторений (с 12 до 15), потом подходы (с 2 до 3), и только потом — вес.
Примерный план на первую неделю:
- Понедельник: легкое кардио (20 мин ходьбы в быстром темпе) + растяжка.
- Вторник: отдых.
- Среда: силовая (2 подхода по 12 раз: приседания, отжимания с колен, планка 20 сек, ягодичный мостик).
- Четверг: отдых или легкая растяжка.
- Пятница: кардио (25 мин на велотренажере в спокойном темпе).
- Суббота/Воскресенье: отдых или активное восстановление (прогулка на свежем воздухе).
Чего не надо делать:
- Не начинать с высокоинтенсивных тренировок (HIIT).
- Не гнаться за большими весами.
- Не пропускать разминку и заминку.
- Не заниматься через сильную боль.
- Не забывать пить воду до, во время и после тренировки.
«Главное — начать и быть последовательным. У вас все получится», — подытожила Ромащенко.
