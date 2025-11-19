На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал опасные симптомы перетренированности

Mayo Clinic: ноги первыми реагируют на перегрузку при тренировках
true
true
true
close
David Herraez Calzada/Shutterstock/FOTODOM

Во время подготовки к соревнованиям многим спортсменам сложно сдерживать желание увеличить нагрузку. Однако именно в этот период важно внимательно следить за признаками перетренированности, подчеркнул Кори Венкл, руководитель службы спортивной медицины Mayo Clinic в Ла-Кроссе. По его словам, травмы от чрезмерного использования — будь то тендинит, боль в суставах или стрессовый перелом — возникают из-за повторяющейся микротравматизации тканей, которая чаще всего связана с ошибками в тренировочном плане или технике.

Слишком высокая скорость, длительные занятия или постоянное выполнение одного и того же упражнения перегружают мышцы и суставы. Неправильная техника во время бега или силовых тренировок также приводит к избыточной нагрузке на определенные зоны и повышает риск повреждений. Венкл отмечает, что многие перегрузочные травмы можно устранить с помощью отдыха, однако при игнорировании они переходят в более серьезные состояния.

Чтобы снизить риск, важно следить за техникой исполнения упражнений и использовать правильно подобранную экипировку. Перед физической нагрузкой необходимо уделять время разминке, а после нее — заминке. Повышать интенсивность и продолжительность тренировок следует постепенно, не более чем на 10% в неделю, чтобы дать организму адаптироваться. Кроме того, полезно чередовать разные виды активности, что помогает избежать повторяющихся нагрузок на одни и те же группы мышц.

По словам Венкла, особенно внимательно стоит относиться к ощущениям в ногах, поскольку именно они первыми реагируют на перегрузку. Мозоли, волдыри и поврежденные ногти нередко появляются у тех, кто резко увеличивает тренировки. Боль в подошве по утрам может свидетельствовать о развитии подошвенного фасциита, а дискомфорт в задней или передней части голени часто указывает на тендинит или «болевой синдром голени».

Обычно такие состояния проходят при снижении нагрузки, отдыхе и использовании противовоспалительных средств. Важно временно вернуться на прежний уровень подготовки или перейти на занятия с низкой ударной нагрузкой — например, велотренажер, эллипсоид или плавание. Если же боль усиливается или не проходит, это может быть признаком стрессовой реакции или стрессового перелома, которые особенно часто встречаются в средней части стопы, голени или верхней части бедра. В таком случае необходима консультация врача.

Специалисты советуют сообщать врачам обо всех недавних изменениях в тренировках — будь то техника, длительность, интенсивность или частота занятий. После восстановления важно убедиться, что полностью восстановлены сила, гибкость, баланс и объем движений, прежде чем вновь возвращаться к прежнему режиму.

По мнению Венкла важно не позволять травмам от перегрузки лишить себя физической активности. При внимательном отношении к телу и постепенном усилении нагрузки можно безопасно продолжать тренировки и улучшать свои результаты.

Ранее был назван простой способ избежать травм во время пробежки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами