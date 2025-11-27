На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
HR-эксперт объяснила, как должна оплачиваться работа в новогодние праздники

HR-эксперт Королева: работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Работа в новогодние праздники должна оплачиваться в двойном размере. Об этом «Москве 24» рассказала HR-эксперт Александра Королева.

По ее словам, рабочие каникулы являются распространенной практикой из-за специфики ряда организаций, чаще всего это касается сотрудников клиник, скорой помощи и других экстренных служб, а также предприятий с постоянным циклом работы и мест, где работа строится посменно.

Эксперт уточнила, что у работников с обычным графиком, которые должны отдыхать в каникулы, но вышли в выходной, оплата за эти дни также должна быть двойной. Если компания не работает в праздники, она может составлять график дежурств, например, для поддержания связи или обхода территории.

«Можно просто договориться: если из всей компании в 100 человек нужны 10 дежурных, то можно решить, кто именно выйдет: часто находятся те, кто хочет получить двойную оплату и заработать», — заключила Королева.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова до этого говорила, что желающим сменить работу лучше всего делать это в конце года – это время совмещения благоприятных факторов на рынке труда. Для соискателей в такой период создаются идеальные условия, у них есть большой выбор предложений. Обычно летом на рынке труда падает активность из-за сезона отпусков, а сентябрь становится временем активного рекрутинга.

Ранее россиян предупредили о наказании за опоздание на работу из-за непогоды.

