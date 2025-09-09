Россиянам посоветовали искать новую работу в конце года

Желающим сменить работу лучше всего делать это в конце года – это время совмещения благоприятных факторов на рынке труда. Для соискателей в такой период создаются идеальные условия, у них есть большой выбор предложений, объяснила в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

Обычно летом на рынке труда падает активность из-за сезона отпусков, а сентябрь становится временем активного рекрутинга. Возвращаясь к полноценной работе, компании формируют бюджеты на предстоящий год, планируют новые проекты и, соответственно, открывают новые вакансии. Причем рекрутеры стараются закрыть позиции до конца года, отметила специалист.

«Появляется большой выбор вариантов, а процессы собеседований идут значительно быстрее», — добавила она.

Активными будут в том числе ноябрь и декабрь – это момент открытия возможностей, так как компании настроены на закрытие позиций до января, чтобы после праздников была обеспечена бесперебойная работа, считает Бухвалова. При этом в эти месяцы падает конкуренция среди кандидатов, а значит появляется больше шансов проявить себя. Однако, помимо выгодного сезона, стоит учесть и особенности каждой отдельной отрасли, предупредила эксперт.

«Некоторые сферы, такие как кибербезопасность, цифровой маркетинг и зеленая энергетика, демонстрируют постоянную активность в найме независимо от времени года, — пояснила она. — Стоит отслеживать новости интересующих компаний: объявления о привлечении финансирования, запуске новых продуктов или расширении деятельности часто сигнализируют о скором открытии вакансий».

Кроме того, важно ориентироваться на корпоративные циклы, когда компании сдают квартальные и годовые отчеты – этот процесс может замедлить трудоустройство.

В целом сегодня сохраняется тренд на удаленную и гибридную работу, что позволяет работодателям активно принимать сотрудников из других городов и стран. Важно, чтобы новое место работы соответствовало целям и предлагало возможности для профессионального роста, заключила карьерный эксперт.

