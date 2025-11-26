На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о наказании за опоздание на работу из-за непогоды

Адвокат Салкин: опоздание на работу грозит привлечением к ответственности
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Опоздание на работу является нарушением трудовой дисциплины, но чтобы привлечь работника к ответственности, нужно установить его виновность. Об этом в интервью RT заявил адвокат Михаил Салкин.

«Если опоздание вызвано объективными причинами — отменой автобусного маршрута, массовым ДТП, перекрывшим дорогу, сильной метелью, гололедом и иными обстоятельствами, которые работник не мог разумно предвидеть и учесть, выйдя из дома заранее, говорить о его вине сложно», — заявил он.

Салкин отметил, что Роструд считает сложные погодные условия уважительной причиной опоздания и в такой ситуации привлекать к дисциплинарной ответственности нельзя. Эксперт добавил, что неотработанные часы при этом оплачиваться не будут.

Для подтверждения уважительности причины важно собрать доказательства: взять справку у перевозчика, сохранить скриншоты уведомлений о задержках и отмене рейсов, а также собрать новости о транспортном коллапсе.

Адвокат предупредил, что работодателя необходимо заранее информировать о предстоящем опоздании и предложить варианты компенсации, включая задержку после работы, взять день за свой счет и другие варианты.

По факту прибытия в офис стоит дать письменное объяснение причин инцидента, поскольку это поможет снизить риск конфликтов и появления формальных взысканий в личном деле.

До этого директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова рассказала в интервью газете «Известия», что жизнь в больших городах сопровождается постоянным шумом, стрессом и другой нагрузкой на организм. По ее словам, минимизировать влияние мегаполиса помогут поддержание правильного микроклимата в доме, корректировка питания и тишина на маршруте.

Ранее россиянам дали советы о том, как правильно вести себя на собеседовании.

