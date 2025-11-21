На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокурор запросил 23 года для чемпионки Украины, обвиняемой в России в госизмене

В ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда прокурор запросил 23 года лишения свободы для чемпионки Украины по пауэрлифтингу Юлии Лемещенко, обвиняемой в подготовке покушения на высокопоставленного российского офицера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу окончательно назначить Лемещенко 23 года лишения свободы», — заявила гособвинитель.

Лемещенко является одной из четырех агентов украинских спецслужб, о задержании которых в феврале сообщала ФСБ. По данным ведомства, они готовили теракты против высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. ФСБ утверждала, что подозреваемые прошли специальное обучение на Украине, освоив навыки обращения с огнестрельным оружием, минно-взрывное дело, а также управление беспилотными летательными аппаратами.

Следствие утверждает, что Лемещенко, являясь гражданкой России, с 2014 года проживала на территории Украины. После начала специальной военной операции она присоединилась к «Легиону «Свобода России»* (организация, признанная террористической и запрещенная в России).

По версии обвинения, она вернулась в Россию и организовала диверсию, осуществив подрыв опор линий электропередач в Санкт-Петербурге, после чего прибыла в Воронеж для подготовки покушения на высокопоставленного военного. Прокурор заявил, что Лемещенко собрала взрывное устройство, но была задержана до совершения преступления.

Юлии Лемещенко предъявлены обвинения по 8 статьям Уголовного кодекса РФ, включая государственную измену, диверсию и приготовление к совершению террористического акта.

Ранее в Москве по делу о государственной измене арестовали предпринимателя.

