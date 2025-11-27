В Саратове мошенники обманули женщину, которая захотела купить икру и крабов

В Саратове мошенники обманули 36-летнюю местную жительницу, которая захотела купить морепродукты с Дальнего Востока через интернет. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на городское управление МВД.

Инцидент произошел 2 ноября, объявление о продаже продукции женщина нашла «в одном из мессенджеров». Она написала автору, договорилась о покупке красной икры и крабов и перевела 11,5 тыс. рублей. Однако после этого ее собеседник перестал выходить на связь, товар в указанный срок не доставили.

После этого потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Данные компании F6 до этого показали, что в преддверии зимних праздников мошенники создали сеть из десятков Telegram-каналов, через которые заманивают жертв, обещая им низкие цены на красную икру и другие рыбные деликатесы. Хозяева каналов обещают потенциальным покупателям продажу качественных товаров по низким ценам на условии 100%-ной предоплаты. О закупках жертвы мошенников договариваются через «менеджеров», которые исчезают, добившись от них перевода.

Ранее в заполнении рынка фальшивой икрой обвинили покупателей.