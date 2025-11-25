«Вменяемые – отличат»: в заполнении рынка фальшивой икрой обвинили покупателей

Россиянам нужно быть внимательными при покупке черной икры и всегда обращать внимание на маркировку «Честный знак» и на контрэтикетку. Беспечность и неграмотность покупателей провоцируют мошенников, которые наполнили рынок фальшивым продуктом, а причиной всему является отсутствие культуры потребления, заявил НСН основатель федеральной икорной компании «А-Икра» Ярослав Викторов.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в Россию поступили сотни килограммов поддельной черной икры из Китая. Однако, по мнению Викторова, в появлении фальсификата виноваты сами покупатели.

«Никакого отношения к китайской осетровой черной икре она не имеет. Такие ситуации происходят только из-за крайней неграмотности российского потребителя, — заявил эксперт. — Если бы у нас потребители знали о том, каким требованиям должна соответствовать икра, что на ней обязательно должна быть маркировка «Честный знак», должна быть контрэтикетка и так далее, такие ситуации не возникали бы».

Сегодня недобросовестные производители реализуют под видом икры в лучшем случае «рыбный бульон», сделанный как имитация. Причем наиболее активными мошенники становятся в декабре – они доходят до того, что имитацию себестоимостью 100-200 рублей продают по 10-20 тыс. рублей. Причем россияне как покупали ее, так и продолжат, констатировал Викторов.

«Повторюсь, надо работать над культурой потребления. Большинство, к сожалению, не заморачивается насчет того, что оно ест», — заявил он.

Что касается поставок из Китая, то речь идет о мировом лидере по производству черной икры, которая реализуется в лучших мишленовских ресторанах, подчеркнул эксперт. Обычным потребителям можно найти такой товар, если они будут ориентироваться на правила, включая маркировку и контрэтикетку. По словам специалиста, государство сегодня предприняло все меры, чтобы «вменяемый покупатель мог найти качественную продукцию». В результате сегодня фальсификата намного меньше, чем в былые годы, считает он.

«Но нормальный человек должен понимать, что икра по 10-20 тыс. рублей за килограмм, которую продают через группы в Telegram-каналах, — это развод», — заключил Викторов.

Напомним, Telegram-канал Mash сообщил, что в Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая, которые уже активно распространяются в розничных магазинах и через интернет-площадки. Речь идет о сотнях килограммов псевдо-деликатеса, который продают в Москве, Санкт-Петербурге и регионах Сибири. Товар выдается за оригинальную черную икру, но стоит примерно в 50 раз дешевле подлинного продукта. Так, цена подделки составляет около 200 рублей за 100 граммов, тогда как настоящая черная икра продается не дешевле 10 тыс. руб. за такой же объем.

