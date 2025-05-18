Во Франции перечислили «характерные признаки» русского шпиона

Французский телеканал LCI перечислил «характерные признаки» русских шпионов. На это в своем Telegram-канале обратил внимание военный эксперт Борис Рожин.

По данным СМИ, главными чертами русских шпионов являются короткая стрижка, рюкзак и неопрятный внешний вид. Также французское ТВ считает, что русских разведчиков можно вычислить по спортивному телосложению и военной одежде. При этом подозрение должен вызвать человек, который живет в лесу около водоема или в заброшенном здании. Также на причастность к российским спецслужбам может указывать наличие российских или белорусских документов.

Рожин шутливо предложил добавить к этому списку медведя и балалайку.

В апреле Шяуляйский окружной суд в Литве приговорил 83-летнего гражданина страны Эдуардаса Мановаса к 8,5 года лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России. Отмечается, что Мановас на протяжении долгого времени якобы за денежное вознаграждение собирал и передавал военной разведке России интересующую ее информацию. При этом речь идет о несекретных данных.

Ранее в Латвии за решетку отправили 72-летнего пенсионера, признанного российским шпионом.