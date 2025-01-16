В Латвии за решетку отправили 72-летнего пенсионера, признанного российским шпионом

Пенсионера посадили в Латвии на 8 лет за шпионаж в пользу России

Российского пенсионера и бывшего советского офицера приговорили в Латвии к реальному сроку за шпионаж. Об этом пишет Delfi.

На этой неделе Рижский окружной суд приговорил 72-летнего гражданина России, бывшего советского офицера, к восьми годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Он остался жить в Латвии после увольнения из рядов Вооруженных сил СССР.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, мужчина получал общедоступную информацию о политических процессах в Латвии, критической инфраструктуре и военных объектах вблизи рижского аэропорта. В частности, он занимался наблюдением за местом дислокации 17-го батальона Нацгвардии Латвии.

В течение длительного времени обвиняемый передавал сведения российскому куратору во время визитов в Калининград. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку, включая один брикет гексогена и четыре брикета, а также 136 патронов.

Прокурор попросил суд назначить приговорить россиянина к восьми годам лишения свободы и двум годам испытательного срока. Суд согласился со стороной обвинения и вынес такой приговор.

Ранее суд в Эстонии частично оправдал советского преступника, признав его борцом за независимость.