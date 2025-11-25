ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего теракт в Калининграде

ФСБ опубликовала видео задержания подростка, который пытался устроить теракт против одного из православных храмов Калининградской области.

На кадрах видно, как молодой человек идет с пакетом, после чего показан момент его задержания. Подростка задержали прямо при попытке реализовать задуманное рядом с храмом. Мальчик признался, что собирался поджечь церковь.

В пакете, который он при себе имел, обнаружили продукты, спрей для носа, салфетки, две бутылки из-под вина, кошачий корм, два телефона и, предположительно, самодельное взрывное устройство, подключенное к павербанку.

По информации ФСБ, речь идет о гражданине России 2008 года рождения. В ведомстве установили, что подросток через мессенджер Telegram вступил в контакт с вербовщиком террористической организации и сообщил о готовности поддержать политику Киева. Он выбирал цель, проводил разведку и собирал самодельные зажигательные устройства по указанию куратора.

В службе отметили, что подготовка нападения велась при координации украинских спецслужб, а несовершеннолетний был связан с запрещенной в России террористической организацией.

Следственный комитет по Калининградской области возбудил уголовное дело о покушении на теракт по статьям ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Ранее ФСБ сообщила о нейтрализации двух диверсантов на перегоне Алтайская — Бийск.