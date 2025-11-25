Россиянин признался в намерении совершить теракт в Калининграде

Задержанный за подготовку теракта в Калининграде подросток признался в содеянном

Подросток, задержанный по подозрению в подготовке теракта на территории православного храма в Калининградской области, признался в намерении совершить преступление. Об этом он сказал на видео ЦОС ФСБ, передает ТАСС.

«Хотел поджечь церковь», — сказал молодой человек.

По информации ФСБ, речь идет о гражданине России 2008 года рождения. В ведомстве установили, что подросток через мессенджер Telegram вступил в контакт с вербовщиком террористической организации и заявил о готовности поддержать политику Киева. Он выбирал цель, проводил разведку и собирал самодельные зажигательные устройства по указанию куратора.

В службе отметили, что подготовка нападения велась при координации украинских спецслужб, а несовершеннолетний был связан с запрещенной в России террористической организацией.

Следственный комитет по Калининградской области возбудил уголовное дело о покушении на теракт по статьям ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Ранее ФСБ сообщила о нейтрализации двух диверсантов на перегоне Алтайская — Бийск.