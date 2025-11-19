В ДНР задержали местного жителя по делу о госизмене и подготовке теракта

ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в работе на разведку Украины

В Донецкой Народной Республике сотрудники местного управления ФСБ задержали жителя региона, которого подозревают в государственной измене и подготовке теракта в интересах Главного разведывательного управления (ГУР) минобороны Украины. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что, по версии следствия, задержанный собирал данные о расположении российских военных и передавал их представителям ГУР через мессенджер Telegram.

Следствие установило, что мужчина также по указанию украинских кураторов извлекал из тайников компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, следил за высокопоставленным региональным чиновником и готовил покушение.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям о государственной измене, подготовке теракта и покушении на преступление. Сейчас ведутся следственные и оперативные действия, чтобы установить все детали деятельности группы.

В начале ноября в Москве задержали мужчину, который передавал одной из спецслужб страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их «склонения к сотрудничеству».

Ранее жительницу Карелии посадили на 14 лет за работу на спецслужбы Украины.