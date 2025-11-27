У родственников получившего крупнейшую взятку в МВД Сатюкова нашли десятки счетов

У родственников получившего крупнейшую взятку в истории министерства внутренних дел России сотрудника управления «К» Георгия Сатюкова нашли десятки счетов. Об этом сообщает ТАСС.

Управление «К» МВД занимается борьбой с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Сатюков и его предполагаемый подельник Дмитрий Соколов записали 70 счетов на родственников первого, чтобы управлять средствами. Шесть счетов числились за женой Сатюкова, 36 — за его братом, еще 29 были открыты от имени его родителей. Среди выявленных счетов были и брокерские, причем не только рублевые, но и валютные. Все обнаруженные правоохранителями счета были арестованы.

До этого сообщалось, что Сатюков был заочно арестован и обвиняется в получении самой крупной взятки в истории Министерства внутренних дел, сумма которой составляет 5 миллиардов рублей.

Помимо Сатюкова, в качестве ответчиков указаны еще пятеро, включая членов его семьи. О задержании кого-либо из них не сообщается. Предварительное слушание по иску запланировано на 8 декабря.

Ранее в Госдуме предложили передавать имущество коррупционеров участникам СВО.