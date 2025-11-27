Сообщений о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России не поступало

Генконсульство РФ в Гонконге: сообщений о пострадавших при пожаре россиянах нет

Генеральное консульство РФ в Гонконге не располагает сведениями, что при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour пострадали российские граждане. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь генконсульства Екатерина Богучарская.

По ее словам, сообщений о гражданах России среди пострадавших при пожаре не поступало.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Возгорание началось в местном караоке-баре, а затем пламя перекинулось на бамбуковые строительные леса, установленные вокруг. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень пожарной опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные власти сделать все возможное для минимизации ущерба. Также он выразил сочувствие пострадавшим.

