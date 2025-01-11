На безопасность угольных шахт в ДНР и ЛНР направят из бюджета более 15,5 млрд рублей

Кабмин направит более 15,5 млрд рублей на безопасность угольных шахт в ДНР и ЛНР

Российское правительство направит более 15,5 млрд рублей на проведение мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности на угольных объектах в ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В правительстве рассказали, что речь идет о разработке проектной документации и проведении работ по строительству и реконструкции водоотливных комплексов на предприятиях угольной промышленности в республиках, выполнении мероприятий по ликвидации последствий ведения горных работ, а также о формировании прогноза гидрогеологической ситуации в техногенных горизонтах и на поверхности шахт.

В 2025 году в бюджете предусмотрено на эти цели более четырех млрд рублей, в 2026 году – более пяти млрд рублей, в 2027 году – более шести млрд рублей. Эти средства будут направлены в рамках госпрограммы «Развитие энергетики».

В декабре сообщалось, что кабмин выделит ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям дополнительные 8,8 млрд рублей на выплаты зарплат бюджетникам, повышение качества работы государственных учреждений и ремонт автомобильных трасс.

Ранее Путин заявил, что новые регионы РФ близки к самообеспечению.