Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Андрей Разин отзовет из российского суда иск к создателям сериала «Слово пацана»

Продюсер Андрей Разин подаст в турецкий суд на создателей сериала «Слово пацана»
close
Антон Круглов/РИА Новости

Продюсер Андрей Разин заявил в беседе с РИА Новости, что отзовет иск из российского суда к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Разин уточнил, что собирается подать новые иски в суды Турции, так как является гражданином той страны. Он хочет, чтобы создатели проекта возместили ему моральный ущерб на сумму $2 миллиона (около 161,7 миллионов рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»).

Разин также планирует обратиться в суд из-за использование товарного знака «Юрий Шатунов» и названия «Ласковый май», зарегистрированных в Турции.

«Все 28 шлягеров «Ласкового мая», включая «Белые розы» и «Седая ночь», зарегистрированы в Турции», — заявил продюсер.

11 мая Андрей Разин подал иск на создателей сериала «Слово пацана» из-за использования в многосерийном фильме песен группы «Ласковый май». Речь идет о песнях «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты». Разин потребовал признать недействительным договор о лицензиях на указанные треки, который в 2023 году заключили представитель вдовы певца Юрия Шатунова Светлана и компания ООО «Тумач Продакшн».

Ранее сообщалось, что Разин пытается через суд добиться отмены завещания Шатунова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами