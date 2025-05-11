Андрей Разин отзовет из российского суда иск к создателям сериала «Слово пацана»

Продюсер Андрей Разин заявил в беседе с РИА Новости, что отзовет иск из российского суда к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Разин уточнил, что собирается подать новые иски в суды Турции, так как является гражданином той страны. Он хочет, чтобы создатели проекта возместили ему моральный ущерб на сумму $2 миллиона (около 161,7 миллионов рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»).

Разин также планирует обратиться в суд из-за использование товарного знака «Юрий Шатунов» и названия «Ласковый май», зарегистрированных в Турции.

«Все 28 шлягеров «Ласкового мая», включая «Белые розы» и «Седая ночь», зарегистрированы в Турции», — заявил продюсер.

11 мая Андрей Разин подал иск на создателей сериала «Слово пацана» из-за использования в многосерийном фильме песен группы «Ласковый май». Речь идет о песнях «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты». Разин потребовал признать недействительным договор о лицензиях на указанные треки, который в 2023 году заключили представитель вдовы певца Юрия Шатунова Светлана и компания ООО «Тумач Продакшн».

Ранее сообщалось, что Разин пытается через суд добиться отмены завещания Шатунова.