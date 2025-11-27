Омбудсмен рассказала о мошенниках, действующих под видом военкомов

Мошенники придумали новую схему обмана подростков. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками военкомата. В разговоре они называют ФИО ребенка и родителя, объясняя, что ребенку нужно встать на учет в 16 лет.

Далее говорят, что не могут дозвониться до ребенка, и просят дать его номер телефона, чтобы передать информацию. После этого звонят подростку и говорят, что только ему могут сообщить важные данные и просят перезвонить с этого номера. Они предлагают записаться на прием в военкомат и для этого просят назвать код из СМС-сообщения.

«В СМС будет указано, что «Никому нельзя сообщать этот код!». Но именно этот код мошенники и пытаются получить», — предупредила Ярославская.

Омбудсмен призвала граждан никогда не сообщать код из СМС, класть трубку в подобных случаях или перезвонить в военкомат по официальному номеру.

До этого заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что учащихся школ и вузов необходимо обучать защите от мошенников — для этого в образовательных учреждениях нужно ввести специальный курс «Личная безопасность», на котором дети будут осваивать приемы критического мышления, психологической устойчивости и правовой грамотности.

Ранее россиянка лишилась пяти миллионов, поверив лжесотруднику военкомата.