Россиянка лишилась пяти миллионов, поверив лжесотруднику военкомата

В Краснодарском крае женщина отдала мошенникам 5 млн рублей, поверив в то, что ей полагается социальная выплата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По словам 56-летней жительницы Крыловского района, с ней связался неизвестный, который представился сотрудником военкомата и заявил, что ей положена социальная выплата. Далее потерпевшая, желая получить деньги, выполняла указания аферистов, в том числе продиктовала код из СМС и паспортные данные. В итоге мошенники получили доступ к ее мобильному телефону и приложению банка. За три дня аферисты перевели на свои счета все накопления женщины. Общая сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей.

«Потерпевшая узнала об обмане, когда не смогла зайти в приложение, обратилась в банк и увидела, что с ее счета списали более 5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

