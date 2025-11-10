На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российских школьников и студентов хотят обучать защите от мошенников

Мишустина призвали ввести в школах и вузах курс для защиты от мошенников
Shutterstock/FOTODOM

Российских учащихся школ и вузов необходимо обучать защите от мошенников – для этого в образовательных учреждениях нужно ввести специальный курс «Личная безопасность», на котором дети будут осваивать приёмы критического мышления, психологической устойчивости и правовой грамотности. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв, передает RT со ссылкой на копию документа.

В письме специалист напомнил об опасности украинских мошенников, которые массово атакуют россиян, работая под кураторством ГУР, СБУ, иностранных советников и спецслужб. В том числе они начали активно вовлекать детей и подростков в преступные схемы, вербуя их с помощью различных «обкатанных» схем, причём каждую атаку, как правило, ведёт сразу целая команда аферистов, которые выдают себя за сотрудников военкоматов, правоохранительных органов и так далее.

«Цель мошенников — убедить подростка, что он помогает правоохранительным органам своей страны, участвуя в некой специальной операции по поимке преступников, — пояснил юрист. — При этом подросток может быть завербован как исполнитель террористического акта или диверсии, покушения на жизнь военнослужащих и работников ВПК, перевозки взрывчатых веществ и оружия, а также как курьер — для передачи денежных средств от другой жертвы мошенников».

С учётом таких угроз важно работать над повышением правовой грамотности детей и подростков, активнее рассказывать им о схемах преступников, обучать правильному поведению в цифровой среде, подчеркнул Соловьёв. Он призвал Мишустина рассмотреть возможность создания специального курса «Личная безопасность» для учащихся с восьмого класса до третьего курса вузов. Занятия должны проходить на регулярной основе, причём важно затронуть все аспекты защиты от мошенников — психологический, криминалистический и так далее, заключил юрист.

В Госдуме до этого предупредили, что мошенники начали массово обманывать российских подростков, выдавая себя за популярных блогеров. Они создают поддельные аккаунты в соцсетях, а затем связываются с пользователями, вовлекая их в игры и обещая различные ценные призы в обмен на личные данные и деньги. Подчёркивается, что, следуя указаниям такого афериста-наставника, подросток не может в полной мере оценить последствия своих действий.

Ранее запуганный российский подросток оформил кредит и сбежал из дома из-за мошенников.

