Мужчина по ошибке провел в тюрьме 43 года и был задержан сразу после освобождения

В США мужчину, по ошибке отсидевшего в тюрьме 43 года, вновь отправили за решетку

Мужчина отсидел в американской тюрьме 43 года за преступление, которого не совершал, и вернулся за решетку. Об этом сообщает издание LADbible.

Более 40 лет назад 64-летний Субраманьям Ведам был арестован за расправу над 19-летним Томом Кинсером, который когда-то был его соседом по комнате. Тело студента с огнестрельным ранением нашли через девять месяцев после его исчезновения, и Ведам оказался главным подозреваемым. В итоге его приговорили к пожизненному лишению свободы без возможности условно-досрочного освобождения.

Спустя десятилетия его невиновность удалось доказать, и в 2022 году мужчина был оправдан. Однако после освобождения он даже не успел увидеться с семьей, так как его задержали агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Теперь Ведама хотят депортировать в Индию, откуда он прибыл в США в возрасте девяти месяцев. Представитель ICE заявил, что Ведам будет «содержаться под стражей, пока агентство не организует его депортацию». Родственники мужчины заявили, что глубоко разочарованы тем, что у них даже не было времени обнять его.

Ранее ветеран из КНДР, отсидевший 42 года в тюрьме Южной Кореи, попросился на родину.