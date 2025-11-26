Суд изъял многомиллиардное имущество ивановского холдинга по вывозу мусора

Суд в Иваново изъял имущество холдинга по вывозу ТКО на 5,6 млрд рублей

Фрунзенский районный суд Иваново постановил изъять имущество участников коррупционной схемы, связанной с работой оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на 5,6 млрд рублей. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

«В доход государства обращены активы начальника департамента ЖКХ области и руководителя регоператора по обращению с ТКО, а также 29 аффилированных с ним лиц на общую сумму в 5 653 279 611,02 рубля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ивановский областной суд уточнил в социальной сети «ВКонтакте», что в доход государства обратили доли в праве собственности на жилые помещения, нежилые здания, земельные участки, два транспортных средства и деньги, которые принадлежали ответчикам. Общая сумма активов оценивается в свыше 2,6 млрд рублей.

По данным следствия, фактический руководитель ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» через посредника договорился с первым заместителем начальника департамента ЖКХ Ивановской области о передаче взятки. Вознаграждение предназначалось за общее покровительство компании, попустительство при обращении с отходами, а также за сохранение без изменений территориальной схемы обращения с ТКО. Для реализации договоренности родственников чиновника фиктивно трудоустроили в коммерческие структуры, подконтрольные руководителю регионального оператора.

