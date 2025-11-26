На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд изъял многомиллиардное имущество ивановского холдинга по вывозу мусора

Суд в Иваново изъял имущество холдинга по вывозу ТКО на 5,6 млрд рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Фрунзенский районный суд Иваново постановил изъять имущество участников коррупционной схемы, связанной с работой оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на 5,6 млрд рублей. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

«В доход государства обращены активы начальника департамента ЖКХ области и руководителя регоператора по обращению с ТКО, а также 29 аффилированных с ним лиц на общую сумму в 5 653 279 611,02 рубля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ивановский областной суд уточнил в социальной сети «ВКонтакте», что в доход государства обратили доли в праве собственности на жилые помещения, нежилые здания, земельные участки, два транспортных средства и деньги, которые принадлежали ответчикам. Общая сумма активов оценивается в свыше 2,6 млрд рублей.

По данным следствия, фактический руководитель ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» через посредника договорился с первым заместителем начальника департамента ЖКХ Ивановской области о передаче взятки. Вознаграждение предназначалось за общее покровительство компании, попустительство при обращении с отходами, а также за сохранение без изменений территориальной схемы обращения с ТКО. Для реализации договоренности родственников чиновника фиктивно трудоустроили в коммерческие структуры, подконтрольные руководителю регионального оператора.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках на 180 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами