В Оренбургской области при пожаре погибли двое детей

Два ребенка погибли в результате пожара в частном доме в Новоорске Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По его данным, в доме проживали мать и семеро детей. На момент возгорания взрослых в помещении не было. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили два тела. Предварительно, погибшим было 4 и 11 лет, остальные дети смогли эвакуироваться самостоятельно.

Сообщение о пожаре поступило в 20:40 по местному времени. Прибывшие сотрудники МЧС зафиксировали открытое горение. Ликвидация пожара заняла около часа. На месте работали 19 пожарных и четыре единицы техники.

«Подобных трагедий можно избежать, если обучать детей правилам безопасности. Объяснять им опасность игр с огнем...Но самое главное - не оставлять детей без присмотра!» — отмечается в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства случившегося.

В ночь на 5 ноября пожар произошел на территории садоводческого общества «Прибрежный 1» под Сургутом, в результате чего в дачном доме погибли семь человек, среди них — четыре ребенка. Огнеборцы обнаружили тела в горящем двухэтажном дачном строении в ходе тушения. По факту гибели людей следственными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве в сгоревшей «Буханке» нашли тела двух человек.