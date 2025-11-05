В Сургуте при пожаре в доме погибли семь человек, большинство — дети

Четверо детей и трое взрослых погибли в ночном пожаре в Сургуте

В результате пожара в дачном доме в Сургуте погибли семь человек, среди них — четыре ребенка. Об этом сообщает МЧС России.

Уточняется, что спасатели при разборе конструкций обнаружили тела трех взрослых и четырех детей без признаков жизни.

Пожар произошел на территории садоводческого общества «Прибрежный 1» в ночь на 5 ноября 2025 года. Огнеборцы обнаружили тела в горящем двухэтажном дачном строении в ходе тушения.

По факту гибели семи человек следственными органами возбуждено уголовное дело. В пресс‑службе следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сообщают, что информация о происшествии поступила в ночь на 5 ноября в следственный отдел по городу Сургуту. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Следователи и оперативные службы продолжают осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства и причину пожара, а также личности погибших.

Ранее в Москве в сгоревшей «Буханке» нашли тела двух человек.