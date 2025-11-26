На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австралии чиновник попытался возместить расходы в стриптиз-клубе за счет города

ABC News: член совета Джундалупа ушел в отставку после скандала со стрип-клубом
close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Член совета города Джундалуп в Австралии Найдж Джонс ушел в отставку после скандала со стриптиз-клубом. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В августе Джонс в рамках рабочей поездки посетил город Аделаида. Там он зашел в бар, считающийся «самым культовым джентльменским клубом Австралии на протяжении более 40 лет». В заведении чиновник купил пиво, расходы на которое попытался записать в счет рабочей поездки.

«Его требование о возмещении расходов на алкогольный напиток в стриптиз-клубе и посещение этого заведения во время финансируемой городом поездки не соответствует стандартам поведения, ожидаемым от члена совета», — говорится в заявлении администрации Джундалуп.

Член совета подал в отставку с поста представителя Северного Центрального округа города. Однако решение вступит в силу только в феврале 2026 года.

В июле в Италии ушел в отставку руководитель управления минкультуры по кинематографу Никола Боррелли из-за скандала вокруг инцидента с гражданкой РФ Анастасией Трофимовой и ее дочерью. Предполагается, что ведомство выделило €863 тысячи налогового кредита американцу Фрэнсису Кауфману на производство фильма «Ночные звезды», который в итоге не был снят. Кауфмана считают причастным к исчезновению россиянки и ребенка.

Ранее в Татарстане чиновник подал в отставку из-за сертификата на жилье семье мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами